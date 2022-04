Bucha, Nicolai Lilin: "Sconvolto, prendo tranquillanti. Cosa mi hanno detto dall'esercito russo"

06 aprile 2022 a

a

a

Nicolai Lilin è visibilmente sconvolto per l'orrore di Bucha. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 6 aprile, lo scrittore spiega di non riconoscersi "nelle situazioni che ho visto, in queste scene. Io ho visto diversi conflitti e mettendo la mano sul cuore non ricordo neanche una scena del genere". Lilin, che ha combattuto in Cecenia, dunque confessa: "In questi giorni prendo tranquillanti perché sono preso male per ciò che ho visto".

Diretta "Forni crematori mobili russi". Mariupol come Bucha, cosa sta accadendo in queste ore

E ancora, dice lo scrittore: "Ho sentito molte persone che conosco nell'esercito russo, ho cercato di capire, ovviamente nessuno lo ammette e non lo ammetteranno mai ma ho sentito molta scompostezza di diversi miei contatti. Nessuno riesce a spiegarlo, non fa parte della nostra cultura bellica", insiste Nicolai. Quindi la Merlino chiede se c'entra qualcosa la presenza di ceceni e siberiani e lo scrittore risponde che "provengono da culture molto antiche ma noi viviamo in un mondo connesso. I ceceni vivono per lo più a Mosca, idem i siberiani, non sono degli sciamani".



"Sconvolto da Bucha, prendo tranquillanti". Guarda il video di Nicolai Lilin a L'aria che tira



Sasha, trovato morto il bimbo fuggito con la nonna dall'Ucraina: la più agghiacciante delle scoperte

Per quanto riguarda le sanzioni "i russi sono contenti per due motivi: uno perché si rafforza il mercato interno e due perché i russi odiano gli oligarchi e quindi, secondo loro, l'occidente ha fatto quello che doveva fare il governo. Il ceto medio è d'accordo sulle sanzioni perché finalmente vedono colpiti questi corrotti, esageratamente ricchi".

"Vergognati". David Parenzo perde il controllo: insulti in diretta con Grimaldi, filo-Putin italiano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.