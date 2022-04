Ucraina, la guerra in diretta. Bucarest, auto contro l'ambasciata russa

06 aprile 2022 a

Una Norimberga per i militari russi, Mosca fuori dal Consiglio di sicurezza dell'Onu e riforma del potere di veto delle Nazioni unite. L'appello politico del presidente ucraino Volodymyr Zelensky tiene banco anche nel 42esimo giorno di guerra in Ucraina. "Le sanzioni contro la Russia dovrebbero essere commisurate ai crimini di guerra commessi, dopo quello che il mondo ha visto a Bucha", sono le parole del presidente ucraino, che chiede un incontro con le autorità internazionali a Kiev. Dopo Bucha, emergono sempre nuovi dettagli sui massacri di civili a Mariupol e Irpin, con stupri di donne e bambini ed esecuzioni sommarie a sangue freddo.

Ore 8.04: "Un morto e 5 feriti dopo bombardamenti russi a Rubizhne

E' di una vittima e cinque feriti il bilancio del bombardamento di Rubizhne, nella regione di Luhansk, effettuato ieri dalle Forze armate russe. Lo ha affermato questa mattina il governatore regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, sul proprio canale Telegram, aggiungendo che undici edifici residenziali sono stati distrutti dalle bombe sganciate dall'esercito russo. Gli attacchi sono stati effettuati anche sugli insediamenti di Lysychansk, Popasna, Severodonetsk e Toshkivka, sempre nella regione di Luhansk.

Ore 8: Bucarest, auto si schianta contro l'ambasciata russa

Una persona è morta questa mattina dopo che la sua auto si è schiantata contro il cancello dell'ambasciata russa a Bucarest, secondo quanto riferito dalla polizia della capitale rumena. Un video registrato prima dell'arrivo dei vigili del fuoco mostra la parte anteriore dell'auto, incastrata nel cancello, avvolta dalle fiamme. Al momento, non è chiaro se il fatto sia da ricondurre a un incidente a se il conducente abbia intenzionalmente lanciato l'autoveicolo contro la rappresentanza diplomatica. Va detto che nelle ultime settimane diverse ambasciate russe in altre parti d'Europa sono state prese di mira da manifestanti infuriati per l'invasione dell'Ucraina. Ieri la Romania ha annunciato l'espulsione di dieci diplomatici di Mosca.

Ore 7.47: "Mosca concentrata su controllo Donetsk e Luhansk

Le forze russe sono concentrate principalmente sull'operazione per "il controllo completo sulle regioni di Donetsk e Luhansk": lo rileva lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo aggiornamento quotidiano. Kiev osserva che ci sono stati continui attacchi anche nelle aree orientali del Paese, ma senza successo e conferma che le forze russe continuano l'assalto a Mariupol, una delle città più pesantemente bombardate e danneggiate dai combattimenti, difesa con successo dalle truppe ucraine da ormai oltre quaranta giorni.

Ore 7.21: "Si aggrava situazione Mariupol"

"Si sta aggravando" la situazione umanitaria a Mariupol, la città portuale Ucraina assediata da settimane dalle truppe russe dove "sono continuati violenti combattimenti e i bombardamenti russi". Lo 'certifica' l'intelligence militare britannica, nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione sul campo. Secondo i militari di Londra, a Mariupol rimangono circa "160mila persone", "la gran parte" delle quali non ha "luce elettrica, possibilita' di comunicare, medicine, riscaldamento o acqua". "Le truppe russe hanno impedito l'accesso degli aiuti umanitari, probabilmente per esercitare pressione sugli occupati e indurli alla resa".

Ore 7.18: "Crimini a Bucha punta dell'iceberg"

Le atrocità nella città ucraina di Bucha potrebbero essere solo "la punta dell'iceberg": le forze russe hanno "probabilmente commesso atrocità" anche in parti dell'Ucraina non ancora accessibili. A dichiararlo è stata la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Quello che avevamo previsto è purtroppo accaduto e abbiamo visto forse la punta dell'iceberg" nelle zone cui "abbiamo avuto accesso". "Non abbiamo avuto accesso a una parte del paese dove probabilmente hanno commesso atrocità", ha osservato.



Ore 6.05: "Indagini su 5mila crimini di guerra"

Sono 5mila i crimini di guerra sui quali il governo di Kiev sta indagando. Lo annuncia il procuratore generale di Kiev Irina Venediktova, citata dal Kiev Indipendent. L'Ufficio del procuratore generale ha spiegato che l'indagine sui crimini di guerra è la priorità dell'intero sistema delle forze dell'ordine dell'Ucraina.

Ore 4.21: Kirby, a Kiev ulteriori sistemi anti-corazza Javelin

Il portavoce del Pentagono John Kirby, ha affermato che il finanziamento extra di 100 milioni sarà utilizzato "per soddisfare un urgente bisogno ucraino di ulteriori sistemi anti-corazza Javelin". Gli ucraini hanno usato i missili lanciati a spalla "in modo così efficace per difendere il loro paese", ha osservato. Il 1 aprile, il Pentagono ha annunciato un extra di 300 milioni di dollari in assistenza militare. Kirby ha affermato che l'ultima tranche ha portato gli aiuti militari statunitensi all'Ucraina a "più di 1,7 miliardi di dollari dall'inizio dell'invasione premeditata e non provocata della Russia il 24 febbraio" e a più di 2,4 miliardi di dollari dall'inizio del mandato del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Ore 3.38: Blinken, 100 milioni di dollari in aiuti militari aggiuntivi

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato che altri 100 milioni di dollari in aiuti militari americani sarebbero stati inviati in Ucraina a seguito delle notizie di atrocita' commesse li' dall'invasione delle forze russe. "Ho autorizzato, in seguito a una delega del presidente all'inizio di oggi, il prelievo immediato di assistenza alla sicurezza per un valore fino a 100 milioni di dollari per soddisfare l'urgente necessita' dell'Ucraina di ulteriori sistemi anti-corazza", ha affermato Blinken in una nota.



