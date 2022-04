Diego Fusaro attacca Enrico Letta: "Putin responsabile? Sarebbe vero se solo se..."

09 aprile 2022 a

a

a

Diego Fusaro non fa che ripetere che l'invio di armi in Ucraina è sbagliato. Quindi, rispondendo ad Enrico Letta, il filosofo filo-putiniano, scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "'...hanno un solo responsabile, Putin e la sua guerra' Ciò sarebbe vero se Putin avesse dichiarato guerra all'Italia", sottolinea Fusaro, "quando invero è l'Italia che, in modo ridicolo quanto assurdo e pericolo, ha dichiarato guerra alla Russia con sanzioni e armi all'Ucraina".

"Un traditore, uno stupido". Peskov? Portavoce di Putin con le ore contate: drammatiche voci dalle parti del Cremlino

Il suo tweet si riferisce a un cinguettio del segretario del Partito democratico in cui dichiarava che "parte da destra una montatura propagandistica su inesistenti aumenti delle tasse. È bene essere chiari. Gli unici aumenti che subiamo e rischiamo di subire hanno un solo responsabile, Putin e la sua guerra, Non si provi a rivoltare la frittata. Non lo consentiremo".

"Odia tanto l'Occidente, ma...". Federico Rampini ridicolizza Putin e le figlie: quello che pochi ammettono

Sempre su Twitter Diego Fusaro aggiunge una riflessione: "Attualmente nel mondo vi sono più di 50 guerre in corso. Eppure, l'Italia non risulta abbia mandato armi o fatto sanzioni. Paesi che hanno meno dignità?", si chiede ancora il filosofo. "Non è arrivato l'ordine da Washington? Perché l'Italia ha 'scelto' di intervenire in Ucraina e non altrove? Tante domande". Ma la risposta forse è più semplice: perché Putin ha invaso uno stato democratico e sovrano. Una vera e propria aggressione che va fermata.

"Siamo in guerra, non c'è spazio per Orsini". Bruno Vespa tombale: perché il prof non è benvenuto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.