Controcorrente, Maria Giovanna Maglie sulle parole di Berlusconi: "Una stoccata al suo partito"

"La stoccata vera è stata a Giorgia Meloni". Maria Giovanna Maglie, ospite di Controcorrente su Rete 4, commenta il discorso di Silvio Berlusconi nella convention di Forza Italia a Roma. Qui l'ex premier ha bacchettato l'alleata di Fratelli d'Italia per non aver accettato di entrare nel governo. "Salvini è quello a cui il Cavaliere alle sue finte nozze ha dato dell''unico leader' - prosegue nella puntata in onda sabato 9 aprile condotta da Veronica Gentili -. Il linguaggio colorito di Berlusconi va interpretato".

E ancora: "Berlusconi è redivivo, in buona salute e dà una stoccata al corpaccione del suo stesso partito". Secondo la giornalista il leader azzurro dà un colpo al cerchio e uno alla botte, "ma chi vuol capire, capisce". Successivamente la Maglie passa alle parole di Berlusconi su Vladimir Putin: "Berlusconi nel suo modo di fare politica ribadisce che non ha una sola ragione al mondo di avere paura di condannare Putin".

In ogni caso per la Maglie le colpe del presidente russo sono legate al passato: "Con una Nato di sicurezza anzichè difensiva, con un'Europa forte anziché debole e un presidente degli Stati Uniti che non scappa come ha fatto in Afghanistan... Insomma, con tutte le cose che sono accadute, Putin è quello che è oggi".

