Roberto Papi si candida e lo eleggono. Sfregio a Speranza: vaccino e Green pass, un'umiliazione

All'Iss, l'istituto superiore della Sanità che ci ha guidato in questi anni di pandemia ci sono dipendenti e ricercatori che non credono né nei vaccini né nel green pass. "Circa il 5% dei 1.900 dipendenti è No Vax: non si è vaccinato o comunque non ha il Green Pass. Alcuni di loro sono stati allontanati dal lavoro: per evitarlo c'è chi ha anche provato a contagiarsi: in alcuni casi è riuscito, in altri invece no", spiega a la Repubblica Roberto Papi, sindacalista dell'Anief, che ha guadagnato un seggio sui 21 disponibili.

L'Aniefè il sindacato che con le battaglie del segretario nazionale Marcello Pacifico ha costruito in questi mesi battaglie durissime contro il Green Pass. "State parlando con un vaccinato, questo voglio chiarirlo", sottolinea Papi, capo del Dipartimento enti pubblici di ricerca, "ma siamo persone libere: non possiamo accettare nessuna imposizione".

"Noi rappresentiamo - dice Pacifico - un gruppo che ha contestato l'obbligo vaccinale". Un gruppo che in tutti gli enti pubblici e in particolare nella scuola sta seguendo migliaia di docenti che non si sono voluti vaccinare. Insomma, all'Istituto superiore della sanità ci sono No Vax. "Certo: c'è gente che pensa con la sua testa. E che sta rischiando anche di perdere il lavoro", conclude Papi.

