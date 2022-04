Max Giusti, la gara in moto finisce in disgrazia: ricovero d'urgenza in ospedale, com'è ridotto ora

11 aprile 2022 a

a

a

La passione per il motocross ha giocato un brutto scherzo a Max Giusti. Durante una gara il conduttore è rimasto vittima di una rovinosa caduta dalla sua motocicletta che lo ha costretto a una corsa al pronto soccorso. Cosa è successo lo ha raccontato lui stesso sui social postando un suo video in cui compare su una barella all'ospedale. "La gara è finta così... lussazione al braccio sinistro, ma al Policlinico Gemelli mi hanno rimesso a posto!", ha scritto Max Giusti nel post mostrando la spalla e le escoriazioni.

Poche ore prima aveva condiviso nelle stories di Instagram alcuni video in cui compariva in sella alla sua moto perché ha una vera passione per il motocross: "Mi fa stare bene, mi sembra di fermare il tempo, anche se le ginocchia scricchiolano. Ho ancora tante cose da fare, sono i sogni di ragazzo che ti danno le motivazioni". Comunque tutto è bene quel che finisce bene, come ha voluto rassicurare Max Giusti: "La spalla è rientrata perfettamente, fa un po' male però".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.