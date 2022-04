Federico Rampini, la profezia su Joe Biden: "Cosa potrebbe cambiare tutto", la fine del presidente?

12 aprile 2022 a

a

a

A Quarta Repubblica di Nicola Porro, nella puntata in onda su Rete 4 nella serata di lunedì 11 aprile, si ragiona su ogni aspetto della guerra in Ucraina, dell'invasione russa che ormai dura da quasi cinquanta giorni. E tra gli aspetti di cui si parla anche quello della libertà di stampa e di come l'opinione pubblica possa essere, in una qualche misura, in grado di influenzare l'esito del conflitto o l'atteggiamento di tutte le nazioni che in questa drammatica vicenda giocano un ruolo.

"Odia tanto l'Occidente, ma...". Federico Rampini ridicolizza Putin e le figlie: quello che pochi ammettono

E tra gli ospiti ecco Federico Rampini, in collegamento dagli Stati Uniti, la firma del Corriere della Sera finito nel mirino di diverse critiche semplicemente per aver provato a ragionare in termini più complessi e sfaccettati su quel che sta accadendo sullo sacchiere globale.

E Rampini, ragionando sulle posizioni che si registrano in Italia, ricorda come "la libertà di stampa è quello che ci fa essere diversi dall'altra parte del mondo", in questo caso diversi dalla Russia che soffoca il dissenso. "Però - riprende Rampini - c'è una parte dell'opinione pubblica che pensa che abbiamo sempre torto noi occidentali e c'è una parte che da subito sta con Vladimir Putin". Già, gli 'effetti collaterali' della democrazia.

"Tutte le balle che circolano sugli Usa". Federico Rampini inchioda i finti pacifisti italiani: la lezione

Dunque, il giornalista riporta il discorso sulla realtà negli Stati Uniti e su Joe Biden. E spiega: "Anche qui in America non c'è un'opinione pubblica compatta" sul conflitto tra Russia e Ucraina. Ma, riprende, "c'è un discreto livello di consenso per Joe Biden, ma la crisi economica potrebbe cambiare le cose", conclude un poco profetico Federic Rampini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.