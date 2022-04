Silvio Berlusconi: "Non si vede?". Una frase impensabile dopo le non-nozze: forse, Marta Fascina...

12 aprile 2022 a

E' felicissimo Silvio Berlusconi del "non matrimonio" con Marta Fascina che ha fatto molto parlare i giornali. Il Cavaliere immortalato in treno mostra sorridente la fede - questa sì vera - lo dice a tutti: "Il matrimonio con Marta Fascina mi dà più gioia ed energia”, riporta Oggi.

Del resto quelle promesse d'amore che Berlusconi e la Fascina si sono scambiati la coppia le ha prese veramente sul serio. Soprattutto, il presidente di Forza Italia non solo si è fatto fotografare mentre se ne stava comodamente seduto al suo posto sul Frecciarossa con l'anello al dito ma non appena è arrivato alla stazione Termini di Roma per parlare alla convention del suo partito, ha detto ai giornalisti presenti: "Non sono bello come prima e più di prima? Sto uno splendore, non si vede?”. E ancora: "Il matrimonio mi ha dato più gioia e più energia. Sono pieno di idee e pronto a riprendermi la scena”.

Insomma, nonostante si sia trattato di un "finto” matrimonio quello celebrato a Villa Gernetto ha avuto tutti gli effetti e i presupposti di uno vero. Alle nozze erano presenti gli amici di una vita come Fedele Confalonieri, Adriano Galliani e Marcello Dell’Utri, l'alleato Matteo Salvini e i figli - tranne Pier Silvio. Oltre a Gigi D’Alessio. Subito dopo il non matrimonio del 19 marzo, festa del papà, era circolata pure la voce - subito smentita - che la Fascina fosse incinta.



