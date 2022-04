Volodymyr Zelensky "in posa come Rita Hayworth": la verità dietro a questa foto

12 aprile 2022 a

Sta facendo discutere la foto che vede Volodymyr Zelensky in posa. Il leader ucraino è stato ripreso durante il backstage di un'intervista rilasciata all'Associated Press mentre è su una scalinata. Immagini che hanno scatenato una pagina Facebook che ha descritto così, con tono polemico, la scena: "Zelensky in posa come Rita Hayworth". Non solo, perché molti non hanno potuto fare a meno di notare che intorno a lui ci sono numerosi sacchi di sabbia. Eppure, bufale.net ha verificato: non è un fake. E allora cosa è accaduto?

"I giornalisti di Reuters - come riporta il portale italiano di fact-checking - sono stati portati nella sede della capitale con un furgone. L’edificio sembrava essere un anonimo ufficio amministrativo di epoca sovietica brulicante di soldati per lo più giovani e pesantemente armati".

La cosa però non deve stupire, visto che in casi di guerra, applicare i sacchi di sabbia vicini alle finestre o ai corridoi è una condizione del tutto normale. Il timore infatti è che Zelensky incappi in un attacco dall’esterno. Spesso i sacchi vengono utilizzati anche in occasione di alluvioni. Zelensky dunque non era in posa come molti credono, ma semplicemente stava mettendo l'area dell'intervista in sicurezza, per quanto poteva.

