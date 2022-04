Fuori dal Coro, la ragazza vittima dei russi a Mariupol avanza sospetti: "Non era un attacco aereo"

13 aprile 2022 a

Un collegamento d'eccezione quello a Fuori dal Coro. Nella puntata andata in onda martedì 12 aprile è stata ospite di Mario Giordano su Rete 4, Mariana, la ragazza finita nell'occhio del ciclone. La giovane, blogger ucraina e all'epoca incinta, era una delle donne presenti all'ospedale di Mariupol il giorno del bombardamento. L'Ucraina la definisce una "vittima" dei russi, ma molti sul web l'avevano accusata di recitare una parte.

A dire la sua è così la diretta interessata. Per prima cosa Mariana mette le mani avanti: "Sono sicura che non si è trattato di un attacco aereo - esordisce su quanto accaduto nella cittadina ucraina -. Io sono di Donetsk, nel 2014 ero lì e conosco benissimo il rumore di un attacco aereo".

La ragazza prosegue: "Se si trattasse di un attacco aereo, ci sarebbero state altre conseguenze". Per la giovane quel giorno ci sono state due esplosioni: una più vicina e una più lontana. Incalzata dal conduttore, Mariana ammette di non sapere da chi provenisse questo attacco: "Io so solo dire che ho sentito due rumori e poi più niente, le finestre sono state distrutte". A parlare di Mariana anche il giornalista Giorgio Bianchi che conferma: "Mariana non è prigioniera dei russi". Eppure i dubbi rimangono.

