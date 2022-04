Vladimir Putin, "quando vanno dalle loro mogli...": video clandestino, la barzelletta sugli oligarchi rovinati

13 aprile 2022 a

Vladimir Putin ironizza sulle sanzioni imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina. A essere più colpiti gli oligarchi russi a cui sono stati congelati i conti correnti e confiscati vari beni di lusso. Proprio a loro si rivolge il presidente, che pensa bene di riderci su. "Vi voglio raccontare la storia di un oligarca che perde tutto - inizia lo zar nel filmato diffuso da Report su Rai 3 -. Può accadere di andare in bancarotta, no? Allora, questa è una vecchia storiella".

Nel suo intervento al Valdai Discussion Club, think tank e forum di discussione con sede a Mosca, il presidente russo cerca di minimizzare su quanto sta accadendo: "Un oligarca va in rovina e parla con la moglie: 'Sai, dovremmo vendere tutto, le auto di lusso e comprare un’utilitaria'. E lei: 'Sì, sì, va bene'. Lui: 'Dovremmo anche lasciare le ville, la dacia e andare a vivere in periferia'. E la moglie: 'Va bene, va bene'. L’oligarca: 'Ma tu cara mi amerai ancora?'. 'Ti amerò, certo, e mi mancherai tanto'".

Una barzelletta che al termine ha fatto scoppiare tutti in una grossa risata. Tutti tranne gli oligarchi, con ogni probabilità. D'altronde se Putin può dirsi tranquillo, visto che molte delle sue proprietà non sono riconducibili a lui e per questo salve, lo stesso non è per i magnati. Tra i beni confiscati yacht, mega ville e abitazioni. Una situazione che ha creato non pochi disagi ad alcuni come Petr Aven che ora "piange" miseria: "Mi sarà permesso avere una colf o un autista? – si chiedeva -. Non guido una macchina, forse guiderà la mia figliastra. Non capiamo come potremo sopravvivere". Il tutto mentre Putin se la ride.

