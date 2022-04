Joe Biden, Vittorio Feltri mai così duro: "Perché è disgustoso", il gioco sporco del presidente

15 aprile 2022 a

L'escalation verbale di Joe Biden contro Vladimir Putin non basta: il presidente degli Stati Uniti ha detto di voler andare a Kiev, capitale dell'Ucraina, in segno di solidarietà al popolo invaso e a Volodymyr Zelensky. Annuncio che fa aumentare i sospetti sul presidente degli Stati Uniti: siamo sicuri che lavori per la pace? Siamo sicuri che, in verità, il suo vero obiettivo non sia quello di "far fuori" in qualsiasi modo Vladimir Putin? Obiettivo pu condivisibile, se non fosse che i vicini di casa dello zar sanguinario siamo noi europei.

E della vicenda se ne parla a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7. Ospite in collegamento ecco Vittorio Feltri, il direttore editoriale di Libero, che contro Biden spende parole taglienti. No, Vittorio Feltri non approva affatto la decisione. O almeno non crede alla versione secondo la quale Biden cerchi la pace (a suon di "macellaio" e "genocidio").

"Io credo che la guerra delle parole non porti a delle novità assolute. Io non mi intendo né di armi, né di missili, né di corazzate - premette il direttore -. Posso solo dire che Biden, mentre annuncia di voler fare una visita a Kiev, dice una stupidaggine. Kiev non è una città turistica, quindi se lui si reca nella capitale ucraina lo fa come una provocazione - rimarca -. E non mi sembra questo il momento di fare delle provocazioni: tutti dovrebbero essere impegnati per il cessate il fuoco. Ma qui si fa l'esatto contrario, il fuoco lo si alimenta. E questo lo trovo veramente disgustoso", conclude Vittorio Feltri picchiando durissimo.

