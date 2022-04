Max Gordeev, il sensitivo scrive la morte di Putin: "Ammazzato a coltellate, chi lo ucciderà e quando"

15 aprile 2022 a

Vladimir Putin potrebbe morire presto. A profetizzare la fine del presidente russo è l'astrologo e sensitivo Max Gordeev. Per l'esperto lo zar "è malato" e il suo futuro sarebbe tutt'altro che roseo. Intervistato da vgorode.ua, Gordeev afferma che Putin stava già morendo: la disposizione dei Tarocchi gli dà la carta della Morte, le sue riserve di energia starebbero finendo. L’astrologo, che ha compilato l'oroscopo dello zar, è certo che "la sua morte è vicina". A confermarlo quello che Gordeev definisce "allineamento", su cui cade la carta Torre, che viene interpretata come una carta di cambiamenti drastici, aggressione selvaggia e caduta fatale.

Nulla c'entrerebbe dunque la malattia che lo affliggerebbe. Anche su questo sono tante le voci che lo vedono protagonista: alcune attribuiscono al presidente russo un tumore e altre il morbo di Parkinson. Per Gordeev però la sua fine sarà diversa. Quando e come avverrà? "Entro un massimo di due anni sarà accoltellato alla schiena" da persone a lui "vicine". D'altronde al Cremlino la situazione si fa sempre più tesa. Sono in tanti ai vertici a non apprezzare l'andamento della guerra in Ucraina. Quella che doveva essere un'invasione veloce è diventata un conflitto lungo oltre le aspettative russe. Complice la resistenza ucraina.

Tra le ultime notizie, l'affondo di Moskva: l'incrociatore missilistico di 186 metri, 12.500 tonnellate, in servizio dal 1982 per la marina dell’Urss. Nonostante la Russia smentisca l'Ucraina e affermi che si è trattato di un incidente (per loro l'incrociatore sarebbe stato affondato mentre veniva rimorchiato durante una tempesta), per Putin la notizia è l'ennesimo flop. A maggior ragione perché nell'esplosione e nel successivo incendio sarebbe morto il comandante Anton Kuprin.

