Victoria De Angelis si spoglia, il giornalista del Tg2 la demolisce: "I suoi capezzoli? Capirai, al massimo..."

Victoria De Angelis è fuori strada. A criticare la bassista dei Maneskin è niente di meno di Valter Vecellio, giornalista del Tg2, che non trova nulla di scandaloso negli scatti social della giovane. Victoria non è nuova a mostrarsi su Instagram senza veli, eppure per Vecellio "se pansa di fare scandalo", ha capito ben poco. "Rivendica il diritto di mostrarsi a seno nudo quando le pare? Faccia. Capirai… - scrive in una lettera inviata a Dagospia - le si concederà non più che un’occhiata ammirata per un seno più che gradevole, i suoi capezzoli saranno anche il suo marchio di identità; quanto alla libertà, arriva un poco tardi".

L'esempio? La canzone "L'Eskimo" di Francesco Guccini. Il brano, che arriva ben prima della De Angelis (è datato 1978), recita così: "Bisogna saper scegliere il tempo / Non arrivarci per contrarietà / Tu giri adesso con le tette al vento / Io ci giravo già vent'anni fa…".

E ancora: "L'amore fatto alla boia d'un Giuda / E al freddo in quella stanza di altri e spoglia / Vederti o non vederti tutta nuda / Era un fatto di clima e non di voglia...". Insomma, Victoria non ha inventato proprio nulla di nuovo.

