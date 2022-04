Mikhail Fridman, vergogna dell'oligarca: "Vivo con 2.500 sterline al mese"? Dove lo beccano mentre piange miseria

15 aprile 2022 a

Gaffe senza precedenti per Mikhail Fridman, oligarca russo di 57 anni, già colpito dalle sanzioni imposte dall'Occidente per via della guerra in Ucraina. Il miliardario è stato beccato insieme a una donna in uno dei ristoranti più lussuosi di Londra, il C London Restaurant a Mayfair. Quale sarebbe il problema? Solo qualche giorno fa Fridman si era lamentato del fatto che le sue carte di credito non funzionassero più a Londra dopo le sanzioni e che per questo era costretto a vivere con sole 2500 sterline al mese.

In particolare, intervistato da El Pais il mese scorso, aveva detto: "Le autorità del Regno Unito dovrebbero darmi una certa somma così posso andare in taxi e comprare cibo, ma sarà una cifra molto limitata in relazione al costo della vita a Londra. Non posso nemmeno pagare in un ristorante. Devo mangiare a casa e sono praticamente agli arresti domiciliari". L'oligarca insomma si sarebbe lamentato perfino della sua abitazione che, come ricorda il Messaggero, è la maxi villa Athlone House. Fridman - co-fondatore della più grande banca privata russa, Alfa Bank - ha spiegato poi che avrebbe avuto un'indennità di 2.500 sterline al mese.

Proprio per via di queste lamentele, risulta incoerente il fatto che sia andato in un ristorante di lusso: segno del fatto che non ha cambiato le sue abitudini. Anche perché - continua il Messaggero - in un locale del genere una cena per due con una bottiglia di vino può arrivare a costare anche centinaia di sterline. A beccarlo lì è stato un uomo che ha assistito alla cena e poi ha riferito tutto al Daily Mail: "Stavo mangiando con una ragazza ucraina che mi ha detto di averlo riconosciuto. Ho guardato online le sue foto e ho capito che era lui. Immagino che abbia pagato la signora con cui era in compagnia perché ha detto di vivere con 2.500 sterline al mese sotto le sanzioni e di non potersi permettere ristoranti costosi. Di certo non sembrava nervoso o come un uomo in crisi".

