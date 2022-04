Stasera Italia, Federico Rampini: "Chi c'è dietro l'attacco a Moskva": droni e satelliti, tutta la verità

15 aprile 2022 a

Ospite di Stasera Italia nella puntata di venerdì 15 aprile, Federico Rampini. Il giornalista in collegamento con Barbara Palombelli torna a parlare della guerra in Ucraina. Per lui "l'intelligence americana si sta rivelando una delle carte vincenti dell'Ucraina". "Fin dall'inizio abbiamo imparato a prendere sul serio gli americani che avevano predetto la guerra con quattro mesi di anticipo, nessuno li aveva ascoltati e poi eccoci qua".

Secondo Rampini dietro l'affondamento della nave Moskva ci sarebbero gli Stati Uniti: "I missili sono sì ucraini, ma loro potrebbero essere stati guidati anche grazie a informazioni satellitari o droni americani". L'editorialista del Corriere della Sera si dice infatti convinto che molti successi di Kiev siano proprio dovuti all'intelligence americana.

Già qualche giorno fa Rampini aveva puntato il dito contro chi crede che Joe Biden voglia continuare la guerra: "Possiamo immaginare quanta voglia avessero gli americani di chiudere il conflitto il prima possibile. La vera sfida strategica di Washington è con la Cina, non con la Russia". Da qui la stoccata finale: "Ricordo che dietro alle teorie che circolano in Italia su questa America che starebbe aizzando l’Ucraina contro la Russia c’è il fenomeno, molto italiano, del finto pacifismo. Sembra che vogliamo inventarci delle colpe occidentali".

