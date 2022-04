Sergej Shoigu "fatto fuori": il nome del ministro è sparito. Segnali inquietanti dal Cremlino

16 aprile 2022 a

Che fine ha fatto Sergej Shoigu? Dopo essere sparito dai riflettori, il ministro della Difesa russa è sparito anche dalla propaganda. Negli ultimi due numeri di Krasnaja Zvezda, Stella rossa, la rivista usata come organo di stampa, il nome di Shoigu non appare nemmeno una volta. Un mistero che si va ad aggiungere alle parole di Leonid Nevzlin, ex socio di Mikhail Khodorkovsky nel gigante petrolifero Yukos e anche ex senatore, che dal 2003 vive in Israele. L'oligarca ha fatto sapere che alcune sue "fonti a Mosca" gli hanno riferito che il ministro sarebbe "ormai fuori gioco" dopo un infarto che lo costringe da tempo alla degenza in un ospedale di Mosca".

Nel tentativo di smentire, il Cremlino quello stesso giorno ha pubblicato un video che ritrae Shoigu mentre prende appunti durante una conferenza di Vladimir Putin. I due sono legati dal 1999, anno in cui l'opposizione di sinistra ha il vento in poppa per le imminenti elezioni del Parlamento russo. Boris Eltsin è molto impopolare, e il suo primo ministro Putin teme di subirne le conseguenze. Da qui l'aiutino di Shoigu, all'epoca dei fatti ministro delle Emergenze. L'uomo ha così messo allo zara a disposizione il suo partito Edinstvo, ovvero Unità, che adotta come simbolo l'orso.

Tra i due, sottolinea Il Corriere della Sera, non c'è amicizia ma solo una convenienza. D'altronde, oltre a Putin, Shoigu è uno dei pochissimi a custodire i codici per il nucleare. Nevzlin ha aggiunto che il titolare della Difesa è attualmente "in terapia intensiva, collegato ai dispositivi medici". Rumors vogliono che dietro l'infarto "non naturale" ci sia proprio lo zar, convinti che abbia punito il ministro visto il flop dell'invasione in Ucraina.

