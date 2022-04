Papa Francesco, "ma vedete di andare aff...": il clamoroso sfogo "rubato", tutta la rabbia del Pontefice

17 aprile 2022 a

Si fa un gran parlare di Papa Francesco. Non potrebbe essere altrimenti. Già, perché il Pontefice ci sta provando davvero, ad ottenere la pace in Ucraina. O anche solo un cessate il fuoco per Pasqua, obiettivo che però non è stato raggiunto.

Dunque la vicenda della Via Crucis, in cui ha fatto sfilare fianco a fianco una donna russa e una donna ucraina. Scelta che Kiev ha criticato in modo feroce, tanto da non trasmettere l'evento alla televisione. Ma, ci si chiede, un Pontefice cosa dovrebbe fare se non tentare di conciliare la pace in ogni modo, anche con tentativi dall'enorme forza simbolica come quello alla Via Crucis?

E ancora, di Papa Francesco se ne parla perché da settimane si tenta di organizzare un suo viaggio a Kiev, anche se la logistica appare essere troppo complessa. Le alte sfere vaticane confermano che l'ipotesi è sul piatto, ma di difficile attuazione.

E così ecco che Papa Francesco nel giorno di Pasqua, oggi domenica 17 aprile, è il protagonista della vignetta di Mannelli in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Nella stilizzazione ecco Bergoglio con volto imbronciato, il quale tra sé e sé sussurra: "... ma vedete d'annà tutti affarvi benedire", sintesi efficace di quello che dev'essere il pensiero di Papa Francesco. In calce, il titolo amaro della vignetta: "Buona Pasqua".

