Selvaggia Lucarelli, sfregio a Gesù Cristo nel giorno di Pasqua: "Devi andare a casa". Un post sconcertante

Selvaggia Lucarelli in un post pubblicato su Twitter mostra una immagine in cui si vede Gesù e un poliziotto cinese in tenuta anti Covid che con un megafono gli urla "Go home", ovvero "vai a casa". Il riferimento è sia alla Pasqua sia al metodo repressivo che a Shangai si sta usando per far rispettare il durissimo lockdown che è stato ordinato in città per fermare i contagi. Infatti i poliziotti stanno blindando in casa i positivi e stanno ricorrendo alla forza per contenere le proteste degli abitanti.

Intanto sfiorano i 28.000 i nuovi casi di Covid-19 a Shanghai. Un nuovo massimo per la megalopoli cinese con 26 milioni di abitanti, per lo più 'prigionieri' in casa o nei centri di isolamento. E le autorità ammettono che ci sono nove pazienti gravi nella città che non immaginava di ritrovarsi come Wuhan due anni fa e che fa i conti con la peggior ondata di contagi dall'inizio della pandemia. Il leader Xi Jinping insiste sulla strategia 'tolleranza zero'.

"La tenacia è la vittoria", ha detto ieri secondo dichiarazioni diffuse dall'agenzia Xinhua, ribadendo la necessità di "ridurre al minimo l'impatto dell'epidemia sull'economia e lo sviluppo sociale". Xi, che aspira al terzo mandato al potere, ha ripetuto che si deve mettere "il popolo davanti a tutto, la vita davanti a tutto". E Shanghai resta per lo più in lockdown, un lockdown rigido che mette a dura prova gli abitanti - con 'cani-robot' in strada e droni in volo sopra ai palazzi - anche se alcune restrizioni sono state parzialmente revocate in qualche area. Abitanti esausti, che non ne possono più.

