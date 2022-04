Sergei Shoigu ritorna e minaccia l'Occidente, attenzione al video: farsa e disastro al Cremlino? Dopo le voci sull'infarto...

19 aprile 2022 a

Era rimasto defilato per settimane, con continue voci di gravi problemi di salute e di “rimozione” dalla propaganda russa. E invece all’improvviso Sergei Shoigu è riapparso per accusare pesantemente l’Occidente, colpevole di star facendo "di tutto per far durare” le ostilità in Ucraina. Il ministro della Difesa non appariva in pubblico da parecchio tempo: il suo discorso è stato trasmesso da Rossiya 24, canale televisivo statale, che ha fatto sapere che Shoigu si stava rivolgendo al comitato consultivo con i massimi funzionari militari del Paese.

Non è però chiaro se l’incontro sia stato trasmesso in diretta: sembra più probabile che si sia trattato di una pre-registrazione. Al momento non vi è quindi certezza che il messaggio di Shoigu fosse attuale: potrebbe essere una mossa studiata a tavolino dal Cremlino per provare a mettere a tacere tutte le voci che circolano sul ministro della Difesa russo, che soffrirebbe di presunti problemi di salute. Nel suo intervento Shoigu ha affermato che le forniture di armi straniere all’Ucraina “dimostrano chiaramente le intenzioni dell’Occidente di spingere il regime di Kiev a combattere fino alla morte”.

Nel frattempo Joe Biden ha avuto un colloquio con gli alleati per discutere del “continuo sostegno all’Ucraina” e degli “sforzi per far pagare alla Russia le sue azioni”. La Casa Bianca ha precisato che la videochiamata tra il presidente americano e gli alleati è durata poco più di un’ora e ha toccato anche il tema delle nuove sanzioni contro Mosca, che potrebbero essere annunciate nei prossimi giorni.

