Cartabianca, Mauro Corona: "Taglierei le mani a Putin", il gesto dello zar che lo fa impazzire

19 aprile 2022 a

a

a

Nel solito collegamento iniziale di Cartabianca con Mauro Corona, Bianca Berlinguer ha ricordato l’invocazione pasquale di Papa Francesco, secondo cui questa guerra è un “tradimento blasfemo”, dato che la “pace di Gesù non è mai armata”. Secondo lo scrittore montanaro le parole di Cristo “non bastano contro la ferocia e le barbarie” e quindi contro gli invasori russi che “se ne fregano altamente”.

"Più intransigente di Zelensky". Travaglio fa a pezzi l'analista ucraina della Gruber: "Il suo sogno è assurdo"

Corona ha rimarcato un gesto di Vladimir Putin: “Ho visto che si faceva il segno della croce, dovrebbero tagliargli le mani mentre lo fa”. “Il Papa fa quello che può”, ha tagliato corto la conduttrice di Rai3, che ha poi spostato il focus sulle forniture di gas. “Davvero possiamo fare accordi con l’Egitto, che ha torturato e ucciso Giulio Regeni e che non vuole punire in alcun modo i responsabili?”, ha chiesto la Berlinguer. “Sono costernato da questo - ha risposto Corona - invece che risolvere vanno a prostrarsi per avere il gas dall’Egitto. Prima di comprare il gas si facciano dare la verità su Regeni. Vigliacchi, non si fanno contratti di gas con l’Egitto, questa è una politica pietosa”.

"Esercito di me***, generali ubriachi": Oleg Tinkov, il miliardario russo che umilia Putin

Inoltre Corona si è espresso sul fatto che 9 italiani su 10 temono la guerra: “Un po’ me lo aspettavo perché l’italiano è generalmente una persona che sta bene. È un gaudente nel senso buono, quindi ha paura di perdere il suo status. Chi più chi meno, tutti hanno paura”.

Sergei Shoigu ritorna e minaccia l'Occidente, attenzione al video: farsa e disastro al Cremlino? Dopo le voci sull'infarto...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.