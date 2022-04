Maria Giovanna Maglie, "che non si creda allo spettacolo di questa guerra...": l'inquietante teoria sul conflitto in Ucraina

20 aprile 2022 a

a

a

A strofinare la palla di vetro e a spendersi in profezie dal saporo sinistramente apocalittico ci pensa Maria Giovanna Maglie. Il tutto a Stasera Italia, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli su Rete 4, la puntata è quella di ieri sera, martedì 19 aprile. Al centro del dibattito l'invasione russa in Ucraina e le prospettive del conflitto, ormai a ridosso dei due mesi di battaglia.

"L'Italia come Paese garante? Un rischio di esposizione inutile". Guerra in Ucraina, cosa sa la Maglie | Video

E la Maglie vede nero: "Che non si creda allo spettacolo di questa guerra è un esercizio molto egoistico, molto doloroso ma molto comprensibile, perché ancora non sono arrivate le vere conseguenze", avverte intervenendo alla trasmissione in collegamento. E ancora, riprende: "Le bollette erano già aumentate prima, ancora quello che ci può accadere non è all'orizzonte se non come un misto di paura e previsione".

"Embargo totale del gas russo?". Maria Giovanna Maglie, la profezia: cosa sarà dell'Italia

Quindi la giornalista commenta i sondaggi e le rilevazioni che danno conto dell'orientamento degli italiani circa il conflitto, l'ipotesi di sacrificarsi e rinunciare al gas russo e quelle di stringere ulteriormente la cinghia. "Sono sempre molto perplessa in questi giorni quando sento di sondaggi entusiastici che dicono che più del 70% degli italiani è per sacrifici, sanzioni, armi. Non è così, purtroppo. Questa è una guerra lontana, che viene vissuta come una guerra per procura. È una guerra della quale non si capiscono bene i contorni, e quindi è facile che in un sondaggio si risponda sì sì è giusto", conclude Maria Giovanna Maglie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.