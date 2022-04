Maria Vorontsova, bloccata la fuga della figlia di Putin: "Con chi voleva scappare", dove era diretta

20 aprile 2022 a

Maria Vorontsova è la figlia maggiore di Vladimir Putin e per questo motivo è finita sulla black list del Canada, che ha deciso di sanzionare anche lei. La 37enne in occasione del suo compleanno aveva organizzato un viaggio verso un Paese “amico” non meglio precisato: con lei sarebbe dovuto andare il suo nuovo fidanzato, il 33enne Yevgeny Nagorny. A mettersi di traverso è però stato il padre di Maria, che non è proprio uno qualunque…

Stando a fonti interne al Cremino, il presidente russo avrebbe bloccato la partenza della figlia per motivi di sicurezza ma soprattutto perché “non aveva pianificato di rientrare in Russia”. Insomma, la Vorontsova più che una festa di compleanno all’estero aveva organizzato una fuga da Mosca: tra l’altro lei è notoriamente una assidua visitatrice delle capitali europee, alle quali adesso è però costretta a rinunciare per via delle sanzioni. Tra l’altro secondo Sergey Kanev, giornalista investigativo russo che si trova in esilio, la figlia maggiore di Putin si sarebbe vista rovinare alcuni piani lavorativi dall’invasione del padre.

Maria avrebbe infatti voluto aprire una clinica di lusso per milionari stranieri a Mosca: “Il piano era quello di attirare pazienti dall’Europa e ricchi sceicchi dai paesi del Golfo Persico - ha rivelato il giornalista russo - e ora, dopo l’attacco all’Ucraina, che tipo di europei e sceicchi verranno?”.

