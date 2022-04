Stasera Italia, l'ambasciatore Giampiero Massolo: "Mariupol sotto assedio? Cosa ci guadagna Putin"

20 aprile 2022 a

Putin non si ferma, anzi rilancia. Nelle ultime ore si è parlato addirittura di una parata della vittoria che si terrà a Mariupol il prossimo 9 maggio e di un nuovo missile intercontinentale testato dai russi. Giampiero Massolo, presidente Ispi, ha commentato gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina nello studio di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4. L'ambasciatore, in particolare, ha detto: "La guerra continua fino a quando Putin ritiene di poter ancora guadagnare".

Massolo, poi, ha spiegato perché Mariupol sia finita nel mirino delle truppe russe in misura maggiore rispetto ad altre aree ucraine. "La città di Mariupol è strategica per due ragioni: perché garantisce la continuità territoriale tra la Crimea e il Donbass e anche perché consente di liberare truppe russe da quell'assedio", ha detto il presidente dell'Ispi. Che poi ha continuato: "Queste truppe realizzano un altro degli obiettivi strategici di Putin, quello di accerchiare l'esercito ucraino, cingerlo in assedio, realizzando quello di cui Putin aveva parlato all'inizio del conflitto, cioè il disarmo delle truppe ucraine".

Proprio a Mariupol, tra l'altro, cresce sempre di più la tensione tra l'esercito russo e i combattenti ucraini asserragliati all'interno dell'acciaieria Azovstal. Nell'edificio ci sarebbero membri del battaglione Azov, marines ucraini e anche civili. Tutti però sarebbero destinati a non arrendersi nonostante l'ultimatum di Mosca e l'accerchiamento dell'esercito russo fuori dall'acciaieria.

