Controcorrente, Edward Luttwak contro Papa Francesco: "Chi sono i nemici degli Usa"

"Si vuole la pace o si vuole andare contro gli Stati Uniti?": Edward Luttwak, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha risposto a questa domanda, spiegando che tra i cattolici e gli ex comunisti sarebbe rimasto "un residuo di antiamericanismo". L'analista, già consulente strategico del Governo degli Stati Uniti d'America, ha affermato: "E' una questione culturale: la chiesa cattolica è contro la strategia, contro il calcolo guerra-pace. La chiesa cattolica dice che gli ucraini dovrebbero arrendersi, la dottrina cattolica è che quando uno ti attacca ti devi arrendere".

L'esperto, poi, ha continuato: "Nella dottrina di comunisti ed ex comunisti è rimasto un residuo di puro anti-americanismo che non ha nessun senso logico. Quindi cattolici e comunisti inconsci: questa è la differenza tra l'Italia e gli altri Paesi europei". Nel corso della trasmissione, poi, è stato mandato in onda anche uno spezzone della conferenza stampa tenuta dal presidente dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo. Un video in cui lui, parlando della guerra in Ucraina, dice: "Noi pensiamo che ci sia un enorme rischio, una resistenza che continua in un ininterrotto bagno di sangue".

L'Anpi, infatti, ha sempre espresso dei dubbi sull'opportunità di inviare le armi agli ucraini. "Quand'è che l'Ucraina vincerà sul campo di battaglia? E se non vince sul campo di battaglia, che succede?", si domanda infine Pagliarulo.

