PiazzaPulita, Parenzo e lo sfregio alla russa Kurlaeva: "Il polonio nelle mutande..."

22 aprile 2022

"Siamo al 57esimo giorno di guerra e non mi risulta che gli ucraini abbiano accolto i carri armati di Putin con gli applausi". David Parenzo, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ha cercato di far ragionare la giornalista russa Olga Kurlaeva, anche lei ospite del talk. "Se ancora i russi fanno fatica a conquistare pezzi di territorio evidentemente l'obiettivo iniziale di Putin di essere acclamato come liberatore non è stato raggiunto", ha sottolineato il giornalista.

La Kurlaeva, allora, di tutta risposta ha detto: "Leggete meno media ucraini, passate a quelli russi e vedrete i cittadini che accolgono i russi con i fiori. Provate a sentire le informazioni da tutte e due le parti". "Lei è il ministro della propaganda di Putin, e lo fa anche bene", ha controbattuto Parenzo.

Il giornalista, poi, ha alluso agli avvelenamenti russi di cui spesso sono vittime i dissidenti nel Paese. Parenzo, in particolare, ha detto: "Per fortuna sono qui, altrimenti mi mette il polonio nelle mutande la signora... Bevo l'acqua alla sua salute, perché negli studi televisivi russi io un po' di paura a fare il dissidente ce l'avrei, qui non c'è il polonio".

