Alina Kabaeva, "l'amante di Putin irriconoscibile". Com'è ricomparsa in pubblico

22 aprile 2022 a

a

a

Alina Kabaeva, presunta amante di Vladimir Putin, è riapparsa in pubblico a Mosca e lo ha fatto con un nuovo look che sta facendo discutere molto in Russia. Ex medaglia d’oro olimpica, erano circolate molte voci sulla 38enne: secondo alcuni era nascosta in uno chalet privato in Svizzera, secondo altri era invece in un bunker anti-nucleare in Siberia. Di certo c’è che è stata fotografata a una gara di ginnastica ritmica alla VTB Arena di Mosca.

Alina Kabaeva, l'amante di Putin è scomparsa: anche sul sito della società... un cupo sospetto

E sabato 23 aprile dovrebbe partecipare anche all’Alina Festival, un evento di beneficenza in programma sabato. Si ritiene ormai da anni che la Kabaeva sia l’amante di Putin nonché madre di quattro suoi figli mai riconosciuti ufficialmente. Inoltre le foto scattate all’evento hanno alimentato speculazioni sui “ritocchini” della Kabaeva, che si sarebbe affidata allo stesso chirurgo plastico di Vladimir Putin. “Qualcosa è davvero cambiato nella sua faccia. La leggendaria atleta era notevolmente più carina”, ha scritto il Russian Cosmopolitan.

Evitando di collegarla a Putin per non incorrere nella censura, la rivista ha affermato che “Alina è una delle donne più misteriose e segrete del nostro Paese. La ginnasta non appare quasi mai in pubblico, non appare sui social e non è possibile incontrarla per caso in strada o nei centri commerciali”. Un canale Telegram russo, Tol’ko Nikomu, ha aggiunto ulteriori dettagli: “Una nuova rara apparizione di Alina Kabaeva. Questa volta è vestita in modo casual ed è vista di nuovo con una fede nuziale”.

"Putin è circondato, impossibile la fuga": Alina Kabeva, le indiscrezioni-choc dall'amante dello zar

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.