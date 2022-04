Elvira Nabiullina "tiene la Russia in vita artificialmente": il vero ruolo della banchiera russa

23 aprile 2022 a

Elvira Nabiullina è stata riconfermata per la terza volta alla guida della Banca di Russia: il nuovo mandato inizierà il prossimo giugno e scadrà nel 2027. Nel suo discorso alla Duma la governatrice ha affermato che la Russia non corre alcun rischio di default: evidentemente l’intervento di Vladimir Putin ha fatto centro, dato che soltanto pochi giorni fa la Nabiullina aveva prospettato una situazione molto meno rosea.

La governatrice si era opposta in maniera netta al presidente russo, consegnandogli per ben due volte una lettera in cui manifestava l’intenzione di dimettersi dall’incarico. Putin ha respinto le dimissioni in entrambi i casi, dopodiché ha voluto che la Nabiullina fosse riconfermata per il terzo mandato consecutivo a capo della banca, ruolo che occupa da giugno 2013 e per il quale era già stata confermata nel 2017. Ovviamente l’estensione del suo mandato ha costretto la Nabiullina a raddrizzare il tiro, con Putin in persona che le avrebbe chiesto di minimizzare i problemi dell’economia russa e in particolare il rischio di default.

“Putin non può fare a meno di Nabiullina malgrado le verità svelate. È lei che tiene in vita artificialmente la Russia”, è l’analisi di Massimiliano Di Piace sull’Huffpost. “Le misure prese dalla banca centrale russa - continua - sono come le macchine salvavita in sala di rianimazione. La governatrice ha così depotenziato la corsa agli sportelli russi e la caduta del rublo e della Borsa. Ma l’intervento non può essere efficace a lungo”.

