Vladimir Putin, il video alla messa di Pasqua è falso? Attenzione alla corona e all'abito

Nuove teorie su Vladimir Putin e la propaganda russa. L'ultima arriva a ipotizzare che il video del presidente russo alla messa di Pasqua sia un falso. Per alcuni attenti utenti del web sarebbero state aggiunte delle riprese preregistrate, e anche piuttosto male. La riprova? In una inquadratura, Putin mancherebbe vicino alla corona sul tavolo rosso. Secondo Igor Sushko: "Qualcuno ha ripreso in video Putin durante la pre-registrazione nella chiesa vuota, protetto dalle sue guardie del corpo. Questo filmato è stato poi trasmesso come "live" sulla TV russa di propaganda statale, insieme alle riprese reali delle funzioni pasquali".

Addirittura l'uomo ipotizza che il filmato preregistrato risalga al 2021. "Sono sicuro che gli investigatori di Twitter possono arrivare in fondo analizzando i video e le foto dell'anno scorso. Vedi foto della Pasqua del 2021. Il colore del suo vestito, le condizioni del suo viso, ecc. 2021…", si augura.

Quella del giorno di Pasqua non è l'unica teoria che vedrebbe lo zar mentire. Qualche giorno fa in diversi avevano contestato il filmato che lo ritraeva con Sergej Shoigu. Il motivo? Il presidente russo sarebbe troppo ipocondriaco per avvicinarsi così tanto a un'altra persona. Ipotesi che segue quella che vuole Putin malato.

