Brigitte Macron, "lui la divora con gli occhi". I dettagli più intimi: "Ha l'energia di una quarantenne"

25 aprile 2022 a

a

a

Nuovi piccanti dettagli su Brigitte ed Emmanuel Macron. All'indomani della rielezione del presidente francese, che ha battuto per la seconda volta (ma con maggior fatica) la sfidante di destra Marine Le Pen, la biografa della coppia dell'Eliseo Gael Tchakaloff regala una prospettiva decisamente più intima su di loro. Come riporta Repubblica, l'autrice del libro Tant qu'on est tous les deus - Finché siamo noi due dedicato alla saga dei Macron definisce la coppia "eccezionale": "Quando stanno insieme c'è un magnetismo incredibile, dopo 20 anni lui ancora la mangia con gli occhi".

"Brigitte Macron è un uomo, ecco il suo vero nome": orrore contro la prémiere dame, si va in tribunale



La differenza d'età non è un problema, anche se alla fine del secondo mandato del marito la Prémière dame francese avrà 74 anni. "Non parla mai dell'età, non perché sia un tabù, ci scherza anche - prosegue la scrittrice -. Ogni tanto dice 'sono vecchia' ma ha l'energia di una quarantenne". Qualche mese fa è stata sporta denuncia contro i responsabili di una campagna sui social che diffondeva teorie complottiste sulla sua vera identità. "Queste cattiverie preoccupano più Emmanuel. Lei non se ne cura", giura la Tchakaloff. Così come la presunta relazione omosessuale del marito, smentita con vigore dal diretto interessato. "Se fosse stato per lei non ce ne sarebbe stato bisogno. Ha una grande serenità sulla loro relazione. Brigitte è la forza di Emmanuel, ma anche il suo tallone d'Achille perché rappresenta una parte di irrazionalità".

Video su questo argomento Emmanuel Macron e Brigitte, il raptus di passione dopo i risultati: presidente fuori controllo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.