Joe Biden umiliato da Luciana Littizzetto: "Ha finito, poi il vento...". Guardate questa foto

A Che Tempo Che Fa si parla di Joe Biden. A guerra in corso il presidente degli Stati Uniti è uno dei protagonisti e non solo perché a capo di una potenza. Negli scorsi giorni infatti Biden è incappato in qualche gaffe che hanno inevitabilmente scatenato l'ironia. Così anche Luciana Littizzetto, nella puntata di domenica 24 aprile in onda su Rai 3, non può che parlarne. Mostrando l'immagine a Fabio Fazio del presidente americano mentre si volta al congresso senza trovare nessuno che gli cede una stretta di mano, la Littizzetto spiega: "Ha finito, si è girato e ha dato la mano al vento". Una battuta che scatena l'ironia del conduttore e del pubblico.

D'altronde Biden è spesso oggetto della simpatia della Littizzetto. In occasione della Cop26 a Glasgow, il presidente Usa aveva fatto parlare di sé per un presunto peto. "Vi faccio solo vedere cosa succede... - spiegava la comica torinese a un esterrefatto Fazio invitando la regia a mandare in onda immagini 'esclusive' -. Il proverbio dice bene 'basta un battito d'ali a Maracas poiché scoppi la tempesta a Pechino'.... Basta un peto di Biden a Glasgow...e guarda che succede a Genova!". E sullo schermo scorrevano le immagini di un terribile nubifragio.

Poi, nella puntata di ieri, spazio a L'Isola dei Famosi. Anche qui la comica ironizza su una battuta fatta da Lory Del Santo. Protagonista: il fidanzato. "Anche se ho il pigiamone - ha detto la naufraga - arriva sempre al punto". Da qui la Littizzetto: "Lei si ritrae, lui arriva al punto...proprio come i bruchi!".

