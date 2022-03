Luciana Littizzetto, "senta Papa....": il fuorionda non mandato in onda nella telefonata con Bergoglio

31 marzo 2022 a

Luciana Littizzetto ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in cui ha trattato diversi argomenti, sia personali che lavorativi. Da quest’ultimo punto di vista anche la Littizzetto non sta vivendo un momento facile: fare della comicità sana su argomenti delicati come il Covid prima e la guerra adesso non è affatto semplice.

“Prima potevi scherzare su tutto - ha dichiarato - io lo facevo: guerre, situazioni imbarazzanti. Ora che ho avuto a che fare con persone colpite da malattie, ho capito che ridere di alcuni argomenti è molto difficile”. Ovviamente nel corso dell’intervista non potevano mancare alcuni passaggi su Fabio Fazio, con cui ormai fa coppia - televisivamente parlando - da anni a Che tempo che fa. I due sono molto collaudati, ma chi “comanda”? Secondo molti è la Littizzetto, ma lei assicura che non è così: “No io non comando, chi comanda è lui. Però nel mio spazio sono libera, Fabio non sa mai cosa dico”.

A proposito della trasmissione che va in onda su Rai3, la Littizzetto ha svelato anche un curioso retroscena su Papa Francesco, la cui intervista realizzata da Fabio Fazio ha fatto scalpore. La Littizzetto ha voluto a tutti i costi scambiare due parole con il Pontefice al telefono: “Ho implorato Fazio di farmelo salutare. Me l’ha passato a fine intervista. Mi sono avvicinata e ho chiesto: ‘Papa Francesco senta, sono una comica, vado all’Inferno?’, ‘Meglio comica che tragica’. ‘Allora Papa la saluto, un bacio’. Fazio si è preso un colpo”.

