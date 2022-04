Che tempo che fa, la Littizzetto umilia Conte con una foto: "Mi vuoi dire che l'hanno scelto così?"

11 aprile 2022 a

Spazio a Luciana Littizzetto. Nella puntata di domenica 10 aprile di Che Tempo Che Fa, la comica torinese ha ironizzato sull'ultima "follia": la pizza con i bastoncini di pesce. La Littizzetto, citando su Rai 3 la nota canzone dei Maneskin, ha detto che "siamo un po’ fuori di testa". Complice la bislacca trovata made in Germania: la stravagante pizza per l'appunto, Luciana ha infatti affermato che sembrava già un punto di non ritorno la pizza con l’ananas, figuriamoci, quindi, questa strana combinazione.

Da qui il parallelismo con Giuseppe Conte. Sì, perché sia la pizza che il leader del Movimento 5 Stelle sono stati scelti in base alla volontà della Rete. "Tu vuoi dirmi che la Pizza con i Bastoncini e Giuseppe Conte sono stati eletti nello stesso modo?", ha chiesto scatenando l'ilarità di Fabio Fazio e dell'intero studio.

Ma per la comica non è la prima frecciata all'ex premier. Qualche tempo fa Conte era stato ospite di Otto e Mezzo, dove si era presentato alquanto provato, tanto che la comica lo sbeffeggiava: "Si è fatto degli assoli di tosse che mi allontanavo persino io dal televisore. Sai che sembrava la Signora delle Camelie? Altro che otto e mezzo. 38 e mezzo". E ancora, in riferimento alle tensioni tra Conte e il suo successore: "Solo quando Lilli Gruber gli ha chiesto di Mario Draghi si è ringalluzzito. La parola Draghi gli ha fatto l’effetto cortisone".

