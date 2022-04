Vauro attacca Sergio Mattarella in diretta, la vecchietta lo sbrana: "Ma cosa dici? E' inaccettabile"

25 aprile 2022 a

a

a

Vauro Senesi, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata del 25 aprile, attacca il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le sue parole in merito alla guerra in Ucraina: "Dovrebbe essere il garante della Costituzione ma affermo prendendomene la responsabilità che Mattarella non lo è più". A quel punto la conduttrice interviene: "Vauro, non dire una cosa del genere dai...".

"Perché non mostro la bandiera ucraina". Nicolai Lilin, la maxi-rissa dalla Merlino con Roncone | Video

E non è l'unica. Una signora, che in quel momento si trova in piazza con Vauro e con l'Anpi per il 25 aprile, si arrabbia per quello che gli ha appena sentito dire contro il capo dello Stato e lo attacca: "Ma cosa dici? Se uno mi attacca uno si deve difendere". "Lei è d'accordo all'invio delle armi?", le chiede quindi il vignettista. "Sì certo, se io vengo aggredita come faccio a difendermi?", ribatte l'anziana. E Vauro deluso e rassegnato risponde: "Siamo sulla stessa piazza e non siamo d'accordo". "Non è possibile accettare una cosa del genere", insiste la signora.

Il video della discussione tra Vauro e la manifestante ripresa da L'aria che tira

"Sì, Mattarella viola la Costituzione". De Magistris, una accusa pesantissima | Video

Insomma, Vauro è stato smascherato in diretta da una manifestante, una "compagna", che però non la pensa come lui. Non si può fare la resistenza senza le armi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.