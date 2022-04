CartaBianca, "Berlinguer vergognati: leccac***o". Propaganda a Rai3, chi la accusa

27 aprile 2022 a

Alex Orlowski, in un durissimo post pubblicato sul suo profilo Twitter attacca Bianca Berlinguer e la trasmissione Cartabianca, su Rai 3. "Praticamente le tv Italiane sono monopolizzate dalla propaganda russa", osserva il regista ed esperto di marketing politico e monitoraggio dei social media. "Cartabianca dopo la guerra dovrete vergognarvi". Quindi, rivolto alla conduttrice: "Alessandro Orsini imbarazzante e leccac*** dei russi".

Il professore infatti, ospite della Berlinguer aveva detto che "se davvero la Russia dovesse colpire un paese della Nato, l’Italia dovrebbe dichiarare la neutralità e, se le circostanze internazionali costringessero a tanto, dovrebbe avviare il processo di fuoriuscita dalla Nato". E ancora: "Noi italiani non possiamo seguire questi pazzi scriteriati. Oggi siamo di fronte alla ribellione delle élite nei confronti delle masse e perseguono interessi contrari a quelli delle masse. Ha ragione il Papa, siamo in mano a un gruppo di pazzi. Io disprezzo Putin, come disprezzo anche Biden e Johnson. Stanno combattendo una guerra sulla pelle degli ucraini e rischiano di portarci a una guerra mondiale", dice il docente di sociologia del terrorismo internazionale".

E concludeva Alessandro Orsini: "Se il principio è che tutti coloro che resistono rispetto a un invasore straniero sono come i partigiani italiani, allora anche i talebani che resistevano all’invasione americana sono come i partigiani".

