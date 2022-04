Fulvio Grimaldi, la teoria: "Draghi, un successo dietro l'altro. Così Biden lo sta usando per demolire l'Europa"

27 aprile 2022 a

Fulvio Grimaldi e Antonio Caprarica si sono duramente scontrati in diretta da Giovanni Floris a Dimartedì, su La7, nella puntata del 26 aprile. "Mario Draghi è un uomo che è stato utilizzato dagli Stati Uniti e grandi società d'investimento per demolire l'Europa, una guerra in termini economici e sociali", "La mamma dei complotti è sempre incinta, hai ragione Fulvio avevi dimenticato la massoneria britannica", lo prende in giro Caprarica.

Il video dello scontro a DiMartedì tra Grimaldi e Caprarica su Draghi

Grimaldi è ormai noto per le sue posizioni filo russe sulla guerra in Ucraina: "In questo paese, l'Ucraina, come confermato mesi fa da tutta la nostra stampa, dall'Osce e dall'Onu, esiste un regime basato su forze politiche e armate naziste". Il riferimento non è solo al Battaglione Azov, il reggimento neonazista che dopo aver combattuto con metodi brutali i filo russi nel Donbass, dal 2014, è oggi protagonista della resistenza ucraina a Mariupol, secondo Grimaldi, la presenza "nazista" in Ucraina arriva fino a Kiev, come sostengono a Mosca motivando così la "operazione militare speciale" iniziata il 24 febbraio scorso. "Non applaudite perché francamente con tutta la simpatia per Grimaldi non trova nulla di condivisibile in quello che ha detto", ha sbottato Floris.

