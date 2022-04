Stefano Feltri alla tv russa accolto così: "Due soldati russi pronti ad ammazzarti"

27 aprile 2022 a

Stefano Feltri ospite di Russia Today. L'invito è arrivato dopo un botta e risposta a Otto e Mezzo con Nadana Fridrikhson, giornalista russa di RT e della radio del ministero della Difesa. Nel salotto di Lilli Gruber il direttore di Domani aveva messo alla prova l'interlocutrice che ha accettato invitandolo alla sua trasmissione. Morale? Già nell'accoglienza Feltri si è trovato in difficoltà: "Sei libero di dire quello che vuoi, ma tieni presente che qui ci sono due soldati pronti ad ammazzarci se diciamo qualcosa di sbagliato", hanno detto i conduttori per poi buttarla sull'ironia: "Scherziamo, umorismo russo".

Ma non è tutto. Come racconta il giornalista a programma finito, "le regole di ingaggio sembrano chiare: nessun filtro, posso dire quello che voglio, loro fanno le domande, io rispondo come credo. Ovviamente c’è qualche precauzione da parte russa: la trasmissione tv è registrata, in studio ci sono Georgy Babayan e Nadana Fridrikhson, le domande sono in russo, io devo rispondere in italiano, un interprete traduce in entrambi i sensi (non posso quindi sapere cosa viene detto esattamente)".

Solo una settimana dopo, in seguito a vari tagli e cuci, la puntata va in onda. Quanto basta a fare pensare a Feltri che a Russia Today "le domande le fanno solo i conduttori, è un interrogatorio allo scopo, si suppone, di dimostrare che chi dall’Occidente contesta l’aggressione di Putin è soltanto mal informato o impreparato".

