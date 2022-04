Maria Giovanna Maglie su Putin: "Matto, malato, tremolante. Come sta davvero", una teoria spaventosa

28 aprile 2022 a

Si parla di guerra a Controcorrente. Nella puntata andata in onda mercoledì 28 aprile su Rete 4, è Maria Giovanna Maglie a dire la sua su Vladimir Putin. La giornalista nel salotto di Veronica Gentili smentisce alcuni colleghi: "Non è vero che in Russia il presidente è debole. Putin a casa sua è fortissimo, dobbiamo farla finita". Per la Maglie "il fascino dell'uomo forte è estremamente presente in Europa e in Italia" e "più noi alziamo il tiro a favore dell'Ucraina e le bandiere, più dovremmo renderci conto della paura delle sanzioni economiche".

La giornalista è altrettanto scettica sulla malattia di Putin. In questi giorni si è infatti discusso tanto sullo stato di salute del presidente russo, più volte ripreso mentre trema. L'ultima teoria addirittura vuole che lo zar non sia mai stato alla messa di Pasqua e che il video circolato in Rete altro non sarebbe che un falso. Per la Maglie però le cose non stanno proprio così: "Noi avanziamo queste ipotesi per darci delle spiegazioni semplici a qualcosa che semplice non è".

E ancora: "È malato, è matto, gli tremano le mani. Ma dove? Io credo che Putin stia benissimo". Una tesi, quella della Maglie, condivisa anche da Giorgio Dell'Arti. Qualche giorno fa, ospite di Stasera Italia, lo storico aveva smentito le voci sulla malattia del presidente russo, affermando che questi "sono pensieri pieni di speranza degli occidentali che si augurano che con la morte di Putin i problemi si risolvano". Sarà davvero così? Di certo i filmati che circolano mostrano uno zar alle prese con un tremolio sospetto.

