Volodymyr Zelensky umiliato da Fiorella Mannoia: "No comment, sono senza parole". Il "grande della storia"...

Volodymyr Zelensky finisce tra i "grandi della storia" e Fiorella Mannoia si indigna. Già perché secondo la cantautrice mettere il nome del presidente ucraino con la sua faccia da comico e la maglietta militare stretta accanto a quello di Gandhi, Martin Luther King, Abramo Lincoln, Salvador Allende, Nelson Mandela è troppo. Nella nuova instant edition del libro I grandi discorsi che hanno cambiato la storia scritto da Michele Fina e Gianluca Lioni (Newton Compton), infatti, il discorso di Zelensky pronunciato tre ore prima dell'invasione russa, è stato inserito accanto al Discorso della Montagna di Gesù e al Discorso di Varanasi del Buddha, all'I have a dream di Martin Luther King e allo Stay hungry, stay foolish di Steve Jobs.

Di più, dalla copertina dell’edizione originale è stata tolta la foto in bianco e nero di John Fitzgerald Kennedy mentre annuncia il programma spaziale Apollo al Congresso Usa che è stata sostituita con quella di Zelensky. E l'occhiello vecchio - Da Gandhi a Mandela, da Martin Luther King a Steve Jobs, i personaggi che con le loro parole hanno cambiato il corso della storia - è stato rimpiazzato da uno più attuale: Da Gandhi a Mandela, da Martin Luther King a Zelensky, le parole dei leader che hanno influenzato l’umanità.

Apriti cielo. Fiorella Mannoia ha subito aperto la sua pagina Facebook e ha tuonato: "Senza commento. Ho finito le parole". "Lo ristampiamo da tanti anni, per rendere un servizio ai lettori abbiamo aggiunto il capitolo su Zelensky", spiega al fatto la casa editrice: "Ovviamente è stato curato, c’è un’introduzione equilibrata, nulla che osanni il personaggio. E poi nel libro non si citano solo pacifisti o esempi di virtù ma anche personaggi negativi, persino Hitler e Mussolini". Basterà come spiegazione?

