Gianluigi Nuzzi caccia l'ospite russa di Veronica Gentili: "Indecente, vattene a casa"

Gianluigi Nuzzi show. Durante un’ospitata, flash e velocissima, il giornalista di Rete 4 litiga a Controcorrente con la russa Olga Kurlaeva, che se ne va. Addio al collegamento e alla trasmissione. La giornalista indossa una t-shirt di Russia24 con tanto di logo della testata ben in mostra. Un gesto che non piace assolutamente a Nuzzi, che sbotta in diretta. “Stavo guardando questa giornalista che si presenta con una maglietta con uno sponsor di magliette sportive”, dice il conduttore di Quarto Grado nel salotto di Veronica Gentili. “Sono abituato a parlare con giornalisti occidentali che hanno una giacca e una cravatta, oppure una maglia. Non ho mai visto un giornalista sponsorizzato. Questa signora non ha per me nessuna credibilità, può andare a casa, può togliersi quella maglietta e mettersi una camicia più decente. Quella è una società che fa magliette sportive nel suo Paese, quindi togliesse questa pubblicità”.

Parole durissime, che fanno effetto in Rete e non solo. "Invece di invitare questi giornalisti russi che fanno propaganda, non sarebbe più facile chiamare direttamente i funzionari dell’ambasciata russa per fare la propaganda in forma ufficiale? Noi giornalisti dobbiamo ascoltare tutti i pareri, ma c’è il rischio che quando si prendono le falsità e si mettono accanto alle verità e si dà troppo spazio alle falsità, noi giornalisti non facciamo un buon servizio al pubblico”, aggiunge ancora Nuzzi che appare visibilmente infastidito.

La Kurlaeva, però, replica sia a Nuzzi, sia a Friedman: “Non vorrei partecipare, perché ho visto che è ridicolo. Discutete sulla maglietta che ho. Qualcuno inoltre ha chiesto perché chiamate i giornalisti russi. Se non avete bisogno dei giornalisti russi io non voglio più parlare con voi, parlate voi, grazie e arrivederci”. Poi saluta tutti e stacca il collegamento.

