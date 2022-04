Maria Giovanna Maglie brutalizza l'ucraino: "Due schiaffi non te li leva nessuno"

29 aprile 2022 a

Durissimo scontro in diretta tra il giornalista ucraino Vladislav Maistrouk e Maria Giovanna Maglie da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata del 29 aprile: "Andate a dire a Putin di smettere di sparare e non agli ucraini di non chiedere più armi", tuona Maistrouk, "Ci sono giornalisti che hanno la capacità di rendere antipatiche le loro cause anche quando sono le più importanti e nobili", ribatte la Maglie. "Io non voglio essere simpatico a nessuno, io racconto quello che sta succedendo qui", insiste il giornalista.

"E' chiaro che i negoziati si fanno con Putin", sottolinea la Maglie. "Noi ucraini siamo i primi a volere la pace, siamo noi a morire. Voi siete chiacchieroni non pacifisti. Sta parlando a vanvera, non voglio esprimermi sulla signora", attacca Maistrouk. A quel punto la Maglie sbotta. "Sei pazzo! Ringrazia il cielo che sei lontano, ché due schiaffoni non te li levava nessuno".

Il video dello scontro tra la Maglie e Maistrouk a L'aria che tira

Quindi il giornalista ucraino comincia ad attaccare anche Francesco Borgonovo de la Verità: "Quando tu chiami propagandisti e giornalisti, stai mischiando tutto", dice rivolto alla Merlino. "Borgonovo è un propagandista putiniano, uno della Pravda italiana. Non mi interessa la sua opinione. È una questione di igiene mentale. Sono inalberato, voi mettete in discussione tutto". La conduttrice è costretta a intervenire: "Se non ascolti fai un pessimo servizio alla tua causa, per favore calmati! Non sei tu a dare la patente a chi può parlare o no".

Myrta Merlino furibonda interviene per fermare il giornalista ucraino

