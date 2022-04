Margarita Simonyan: "Conosco bene Putin, moriremo tutti", lo sfogo della regina della propaganda russa

29 aprile 2022 a

Margarita Simonyan è la “regina” della propaganda russa: è il volto bello, elegante e sorridente della spietata macchina di comunicazione di Vladimir Putin. In qualità di caporedattrice del canale televisivo Russia Today, recentemente la Simonyan è stata ospite di alcuni talk show in cui ha parlato della possibilità di un attacco nucleare da parte della Russia come conseguenza a ciò che sta accadendo in Ucraina da due mesi a questa parte.

La caporedattrice di Russia Today è convinta che al momento è realistico immaginare che il conflitto sfoci nella terza guerra mondiale: “Basandomi sulla conoscenza del nostro leader, Vladimir Putin, non c’è possibilità che ci arrenderemo”. Ciò si traduce nel possibile ricorso al nucleare, e allora alla Simonyan è stato chiesto se moriremo tutti. “Noi andremo in paradiso”, è stata la sua risposta tanto breve quanto efficace. Margarita non è l’unica a parlare del nucleare, anzi sono in tanti a farlo negli ultimi tempi sulla televisione russa.

In particolare il giornalista Vladimir Solovyov è stato tra i più aggressivi a riguardo: “Cosa ci impedisce di colpire il territorio del Regno Unito, prendendo di mira quei centri logistici dove vengono caricate queste armi?”, si è domandato in un recente intervento riguardante il continuo invio delle armi in Ucraina da parte dell’Occidente. Andrey Sidorov ha risposto a Solovyov che la Russia dovrebbe prendere di mira gli Stati Uniti, non il Regno Unito: “Le decisioni finali non vengono prese a Londra, ma a Washington. Se vogliamo colpire il vero centro dell’Occidente, allora dobbiamo colpire Washington”.

