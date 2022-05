"La prossima guerra di Joe Biden". Corradino Mineo, scenari catastrofici: la rivelazione sul presidente

01 maggio 2022 a

A che gioco gioca Joe Biden? Quale il vero obiettivo del presidente degli Stati Uniti? Come vuole piegare e sfruttare la tragedia dell'Ucraina, la sanguinosa invasione russa, il piano di conquista di Vladimir Putin?

Il tema come è noto, e ovvio, è molto dibattuto. Perché tutto sembra, tranne che il presidente voglia davvero raggiungere una pace in tempi rapidi. Anzi, forse tutto il contrario. Si pensi, per esempio, all'escalation verbale contro Vladimir Putin, da "macellaio" a "colpevole di genocidio", per arrivare alle ultime parole contro i russi "brutti e cattivi". Dunque le forniture militari: si pensi che gli Usa in settimana hanno stanziato la cifra-record di 33 miliardi in aiuti e armamenti per Kiev.

Insomma, dove vuole arrivare Joe Biden? E soprattutto a che prezzo per l'Europa, sia in termini commerciali sia in termini di rischio bellico: i primi e probabilmente gli unici ad essere colpiti da un ordigno nucleare russo saremmo noi. Il tema degli obiettivi del presidente era dibattuto a Controcorrente, il programma di Veronica Gentili in onda su Rete 4, la puntata è quella di sabato 30 aprile. Ospite in studio Corradino Mineo, che dice la sua. Un parere stringato, stringente e preciso: "Mi pare che l'obiettivo di Biden sia indebolire molto la Russia, per poi aprire la sua guerra, se Dio vuole commerciale. Con la Cina". Insomma, per Corradino Mineo, sullo sfondo, c'è una guerra ben più grande tra le due superpotenze globali per spartirsi il controllo economico mondiale. Quali saranno gli esiti?

