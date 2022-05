Daria Gaidai, "l'agente del governo in Ucraina": Chiesa, svelato il gioco sporco del Cremlino

01 maggio 2022 a

a

a

"Alcuni preti ortodossi in Ucraina spiavano attivamente per conto della Russia, può confermarlo?": questa la domanda che Lucia Annunziata, in un servizio mandato in onda a Mezz'ora in più su Rai 3, ha fatto a Daria Gaidai, consigliera militare del presidente ucraino Zelensky. E lei ha risposto: “La chiesa russa in Ucraina è di fatto un agente del governo russo, rappresenta gli interessi della Russia in Ucraina, per questo noi da molti anni abbiamo preteso una nostra chiesa, un diritto finalmente riconosciuto dalla chiesa di Costantinopoli".

Vladimir Putin, tre "schiaffi" a Papa Francesco: retroscena, il contatto tra zar e Pontefice è finito malissimo

"Trapela anche una guerra tra spie soprattutto nel sud del paese, è vero?", ha chiesto ancora l'Annunziata. E la Gidai ha spiegato: "E' evidente che come in ogni guerra proviamo a conoscere le intenzioni del nemico, si combatte sul territorio ucraino e su territori temporaneamente occupati dai russi e per noi è fondamentale sapere cosa succede in quelle zone. La Russia sta facendo di tutto per nascondere la verità".

L'Annunziata oggi non era in studio a condurre la puntata del programma di Rai 3. Era in collegamento dall'Ucraina, dove ha raccontato il suo viaggio dalla Polonia a Kiev. Alla conduzione, al suo posto, il braccio destro della trasmissione Antonio Di Bella. La giornalista ha spiegato di aver fatto tappa a Irpin, una delle zone più colpite dai russi, un quartiere dove invece prima tutti desideravano vivere.

Lucia Annunziata non conduce da studio: clamoroso a Mezz'ora in più, chi prende il suo posto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.