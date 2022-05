Alessandra Moretti massacrata dal filo-Putin: "Perché eravate in quella piazza? Avete rovinato l'Ucraina"

02 maggio 2022 a

Duro scontro quello andato in scena a Zona Bianca su Rete 4 tra l'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti e il giornalista Alberto Fazolo. Al centro del dibattito il conflitto in Ucraina, con particolare riferimento al nazismo. "La terza guerra mondiale ancora non è scontata, ma se il Pd continua a negare il nazismo, qui c'è un altro genere di problema. Il problema è la responsabilità che quel partito ha avuto negli anni precedenti nell'ascesa al potere di forze naziste in Ucraina", ha detto il giornalista, che in passato si è arruolato nel Donbass accanto ai filorussi.

"Lei sta dicendo cose che non hanno nessun senso", l'ha interrotto allora la dem. E lui: "La presenza di esponenti del Pd a Euromaidan, che arringavano una folla di nazisti, non ha senso? Avete ridotto un Paese alla rovina, l'avete trascinato nella guerra". A quel punto la Moretti ha perso la pazienza e alzando i toni ha detto: "Che facciamo noi come Partito democratico? Neghiamo il nazismo? Ma lei si rende conto che noi difendiamo la costituzione e la Repubblica, che sorgono sulle macerie del fascismo?".

"Ma lei si rende conto che la costituzione italiana si fonda sull'antifascismo?", ha continuato l'europarlamentare. Ma Fazolo ha insistito, continuando ad attaccare il Pd: "Voi l'avete umiliata la costituzione italiana, vi dovreste vergognare di quello che avete fatto a quel Paese", ha detto riferendosi all'Ucraina.

