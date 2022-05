Joe Biden, "dove è stato fotografato ieri": pesantissimo sospetto, dove nasce la guerra in Ucraina

04 maggio 2022 a

a

a

Joe Biden ha mandato un messaggio indiretto alla Russia ma anche all’Ucraina e agli alleati, facendosi fotografare mentre visita un impianto della Lockheed Martin in Alabama, dove vengono fabbricati i missili Javelin. Quest’ultimi si stanno rivelando di fondamentale importanza che la resistenza ucraina e il fatto che Biden abbia visitato l’impianto di produzione testimonia che l’impegno degli Stati Uniti a livello militare non è di certo finito.

“Le armi costruite qui - ha twittato il presidente americano - stanno facendo la differenza. È qualcosa di cui possiamo essere tutti orgogliosi”. La visita in Alabama è stata citata anche da Alessandro Di Battista, che l’ha ovviamente inquadrata in chiave negativa nel corso dei suoi interventi a DiMartedì, intrisi sempre di ideologia anti-Nato e anti-Usa. “Il primo modo per far sopravvivere l’Europa allo scontro tra l’impero americano e quello sino-russo - ha dichiarato l’ex esponente del Movimento 5 Stelle - è smetterla di mettersi sull’attenti ogni qual volta Biden e il Pentagono si impongono”.

"Un italiano su tre". Ghisleri terrorizzata: ecco l'ultimo sondaggio sull'Ucraina, clamoroso "vaffa" a Biden e Zelensky

Di Battista ha poi parlato del viaggio di Mario Draghi, che il 10 maggio sarà alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano: “Non so cosa dirà Draghi, ma di sicuro Biden chiederà un maggior coinvolgimento dell’Italia, più armi e più sostegno alla Nato. Temo che Draghi dirà soltanto sì, signore. Mi sarebbe piaciuto che le critiche rivolte da Papa Francesco alla Nato le avesse pronunciate Draghi perché se si vuole fare un negoziato di pace è fondamentale tener conto delle problematiche e delle preoccupazioni dell’altra parte”.

I "Phoenix Ghost": ecco l'arma devastante di Biden che può piegare lo zar. Cosa fanno questi "fantasmi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.