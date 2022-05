Sergej Lavrov, il concerto privato con Pupo: "Sono sicuro che...", indiscrezione sconvolgente

05 maggio 2022 a

a

a

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è intervenuto ai microfoni della trasmissione di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101. Impossibile non parlare anche di Russia, e soprattutto di Sergej Lavrov, che il cantante ha avuto modo di incontrare nel corso della sua carriera. Adesso Pupo si sta preparando per alcune esibizioni internazionali tra Australia, Belgio, Germania e Lussemburgo. “Ho deciso di stare un po’ lontano dalla televisione - ha dichiarato in radio - e fare i miei concerti perché poi sai mi fanno le domande sulla Russia e io non voglio rispondere”.

Vladimir Putin, "donnine sesso e alcol". Il retroscena sconcertante: cosa c'è dietro la scia di morti russi

“Io non parlo di queste cose - ha aggiunto - io sono per la non semplificazione di queste storie, quindi preferisco non prendere parte ai programmi tv”. Ma dicevamo dell’incontro tra Pupo e il ministro degli Esteri russo, che adesso è finito nell’occhio del ciclone per il comizio tenuto su Rete4, nel corso di Zona Bianca, la trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi. “Io ho fatto un concerto privato molto bello per Lavrov diversi anni fa - ha raccontato Pupo - e lui è un grande mio fan, credo lo sia anche oggi, e cantava ‘Gelato al cioccolato’ che era la sua canzone preferita”.

"C'entra Berlusconi? E chi se ne frega": il clamoroso schiaffo di Michele Santoro ai compagni del Pd

A questo punto è partito un divertito botta e risposta tra Pupo e Costanzo: “Non è che vorrai proibire alle persone di cantare ‘Gelato al cioccolato’”, “ma figurati, io penso alla faccia di Lavrov che canta ‘Gelato al cioccolato’, potrei pagare qualunque cifra per vederlo”. Infine Pupo ha rivolto un personale appello alla pace: “Vogliamo la pace nel mondo. Per Pasqua mi sono anche scambiato gli auguri con l’ambasciatore ucraino, lo conosco molto bene perché abita a 100 metri da casa mia a Roma e sono andato spesso da lui perché io sono dalla parte della gente, sia degli ucraini che dei russi, che sono dei cugini”.

"Era crollata in condizioni molto più favorevoli...": la profezia dell'analista del Cremlino sulla fine della Russia di Putin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.