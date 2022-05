Luigi Di Maio umiliato da Travaglio in prima pagina: aa cosa si riduce per avere un posto di lavoro

05 maggio 2022 a

a

a

In prima pagina, sul Fatto quotidiano di oggi 5 maggio, c'è una vignetta di Natangelo che ridicolizza il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, e, manco a dirlo, prende le parti di Giuseppe Conte. Titolo della vignetta: "Conte sempre più perplesso".

Nel disegno, infatti, si vede il leader del Movimento 5 stelle che dice: "Hm... Davvero: inizio a chiedermi cosa tenga ancora il M5s nel governo Draghi...". Dietro di lui si vede Luigi Di Maio attaccato alla poltrona che scappa. Una voce lo chiama: "Allora, Di Maio? Vieni a prenderti 'sto caffè?". Di Maio risponde: "Arrivo!". "E mollala 'sta poltrona!". Il ministro ribatte: "Mai!".



Qui l'immagine della vignetta di Natangelo pubblicata sulla prima pagina del Fatto quotidiano

"Cretinismo, scemo di guerra". Travaglio distrugge Enrico Letta: "Intervistare Lavrov..."

All'interno, a pagina 2, c'è poi un articolo titolato: "Conte contro Draghi e Pd: 'Spingono fuori i 5 stelle'". E ancora: "Così non va. L'avvocato è furioso per l'attacco al Superbonus e l'opacità sulle armi. E avvisa Letta: 'Serve un chiarimento'". Nel pezzo viene ripresa una dichiarazione di Conte in cui attacca anche il Pd: "Con i dem dobbiamo chiarirci, capire rotta e orientamento, perché certi principi per noi 5 Stelle non sono negoziabili".

Ergo, "in certi Comuni non ci presenteremo assieme al Pd, noi abbiamo certi standard, teniamo l'asticella della legalità molto alta...".



La Boschi mezza nuda sul Fatto? "Cos'ho scoperto un giorno su Travaglio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.