Vladimir Soloviev porta il lanciarazzi in tv e apre il fuoco: il raptus del giornalista di Putin

Robe da matti. Robe che insomma si addicono perfettamente a Vladimir Soloviev, il conduttore schieratissimo con Vladimir Putin che abbiamo imparato a conoscere sulle tv italiane al tempo della guerra (lo stesso Soloviev a cui è stata prima sequestrata e poi parzialmente incendiata una villa che possiede sul lago di Como).

Già, il giornalista al soldo dello zar è uno dei protagonisti del momento, almeno sui media italiani. Controverso, feroce e sempre pronto a sostenere il falso nel nome dell'"operazione militare speciale", ora Soloviev torna a far parlare di sé per l'ultimo gesto eclatante.

Da poco rientrato da Mariupol, la città martirizzata dalla Russia dove si trova la fonderia Azovstal, ha mostrato il "souvenire" che si è portato dal campo di battaglia: un lanciamissili NLAW. Si tratta di un'arma anti-tank di fabbricazione britannica che negli arsenali di Kiev è molto presente e considerato imprescindibile. Bene, Soloviev ha mostrato in favor di telecamera l'arma, per poi dare una dimostrazione di come usarla in battaglia a tutti i suoi telespettatori. Robe da matti, appunto...

