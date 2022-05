Maria Giovanna Maglie su Putin: "Ma quale coperta, cosa aveva davvero sulle gambe"

10 maggio 2022 a

La parata del 9 maggio ha sorpreso tutti: a differenza di quanto teorizzato, la celebrazione del Giorno della Vittoria è stata modesta. Lo stesso Vladimir Putin si è mostrato dimesso, forse stanco, tanto che da ore non si fa che discutere sul suo stato mentale e fisico. Il motivo? La coperta sulle gambe. Proprio così, il terrificante presidente russo che tutti ora temono, si è fatto immortalare con quella che parrebbe una coperta. DI diverso parere però Maria Giovanna Maglie.

La giornalista, nonostante le numerose teorie circolate sui social e non, cerca di fare chiarezza. E su Instagram ecco la sua versione dei fatti: "Putin aveva un cappotto accuratamente ripiegato e messo sulla sedia. Quando è tornato a sedersi, lo ha preso e se lo è appoggiato sulle ginocchia". Da qui la smentita: "No copertina, no malato, no nonno. Datevi una calmata o toccherà dare ragione a Macron che per me è un colpo al cuore".

La stessa Maglie, ospite giorni fa di Stasera Italia, aveva parlato di uno zar in ottimo stato di salute. Per lei a pensare, o meglio a sperare, che sia malato è l'Occidente. Saremmo solo noi a credere che Putin soffra di qualche malattia.

